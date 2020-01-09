Опубликовано видео попадания ракеты в самолет МАУ над Тегераном

Момент поражения украинского самолета ракетой земля-воздух / Фото: скриншот из видео

В Сети обнародовано видео, на котором можно рассмотреть в небе попадание ракеты в цель. По неподтвержденным данным, это и есть удар иранской ракеты по самолету МАУ над Тегераном.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - сообщил в Twiter Amichai Stein.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikes - @AricTolerpic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 9, 2020

Однако позже информацию подтвердило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парадом, недалеко от аэропорта Тегерана - района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Позже в Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.