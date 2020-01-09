Канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ – Трюдо

Джастин Трюдо заявил о причастности Ирана к гибели украинского самолета / Reuters

Премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

"У нас есть данные разведки — как канадской, так и союзников — которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - цитирует его CTV News.

По словам Трюдо, трагический инцидент, по всей вероятности, произошел случайно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Позже в Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.