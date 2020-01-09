"Что-то не так": жених погибшей стюардессы МАУ рассказал о предчувствиях

Мария и Богдан уже планировали свадьбу / Фото: instagram.com/p/B0XB4gOoV0D

Молодой человек стюардессы разбившегося над Тегераном самолета МАУ Марии Микитюк заявил, что накануне трагедии предчувствовал что-то неладное.

"Рано утром мне первое сообщение написали ее друзья и коллеги. Затем я посмотрел новости. Я знал, что Мария там, я читал об этих обстрелах ночью, я подозревал, что что-то не так, но не думал…", - цитирует юношу Суспильне.

Богдан рассказал, что Мария была единственным ребенком в семье и воспитывала ее мама одна. С девушкой они встречались на протяжении четырех лет и в 2021 году планировали сыграть свадьбу. Юноша называет свою возлюбленную оптимистичной, целеустремленной, всегда с огромным количеством планов и идей.

Мария была родом из Ивано-Франковска. Близкие вспоминают ее яркой, энергичной и веселой девушкой, которая всегда много училась и достигала намеченного. Она безумно любила небо и гордилась своей любимой работой.

"Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на 5.0", - вспоминают о ней знакомые.

Напомним, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Главред собрал в одном материале все подробности трагедии.