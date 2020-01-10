Удар ракетой по Боингу МАУ: в Иране обвинили США в манипуляциях

В Иране потерпел катастрофу Боинг МАУ / Reuters

Информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, продвигая свою версию случившегося, Вашингтон преследует собственные цели.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", − цитирует Рабии Press TV.

Напомним, ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

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По информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.