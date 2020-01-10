"Версия не подтверждена": Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ

Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг расследования причин катастрофы самолета МАУ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране.

По словам главы государства, версия о попадании ракеты не исключена, однако она пока не нашла своего подтверждения.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - написал Зеленский в Facebook.

Президент подчеркнул, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает работу с привлечением украинских специалистов.

Зеленский добавил, что надеется на предоставление официальным Тегераном украинской стороне всей информации для объективного расследования и сообщил, что в пятницу пройдут переговоры с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования.

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Напомним, ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.