Стало известно, кто в Иране взял на себя ответственность за гибель Боинга МАУ

КСИР взял на себя ответственность за гибель самолета Боинг 737 / УНИАН

Ответственность за гибель самолета Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране взял на себя Корпус стражей исламской революции.

КСИР взял на себя полную ответственность за гибель борта Боинг 737 МАУ, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, пишет РИА Новости.

По его словам, КСИР подчинится любому решению, которое примут власти.

"Мы несем полную ответственность за это (крушение украинского Боинга - Ред.)...", - заявил командующий.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, 11 жертв - украинцы.

Позже Иран признал, что сбил самолет, но сделал это "непреднамеренно". Президент Ирана Хасан Рухани назвал случившееся катастрофической ошибке. Потом появилась информация, что Боинг 737 МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр КСИР.