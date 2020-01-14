Ракетный удар по Боингу: в МАУ назвали виновника авиакатастрофы в Иране

Боинг МАУ сбили в небе над Ираном / @flyuia.ua

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне прокомментировал крушение Боинга авиакомпании в Иране.

По его словам, главным виновником авиакатастрофы под Тегераном является Государственная авиаслужба Ирана.

В интервью LB.ua он пояснил, что иранская Госавиаслужба должна была принять решение о закрытии воздушное пространство над страной.

"Мое мнение: виноват тот, кто не закрыл пространство над Ираном. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку это или система активировалась сама", – подчеркнул Дыхне.

Читайте такжеВ Иране начались аресты причастных к ракетному удару по Боингу МАУОн также отметил, что государство, которое отвечает за свое воздушное пространство, должно обеспечить его безопасность.

"Если они играют в какие-то войнушки, они должны позаботиться о том, чтобы это никак не отразилось на гражданской авиации, независимо от того, чьи там самолеты летают", – добавил Дыхне.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.