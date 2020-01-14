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Катастрофа Боинга МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана

14 января 2020, 10:07

В группу украинских специалистов входили более 40 представителей из 12 государственных органов.

Украинские спасатели вернулись из Ирана / ГСЧС

Работавшие на месте сбитого в Иране Боинга авиакомпании МАУ украинские спасатели вернулись домой.

Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прилетела в Украину после завершения работы на месте крушения самолета, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - подчеркивается в сообщении.

Как подчеркнул государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, украинские эксперты, которые расследуют катастрофу украинского самолета в Иране, действуют в соответствии с международными конвенциями.

В комментарии журналистам он отметил, что статус украинских экспертов не требует никакого уточнения.

Читайте также"Нажал кнопку": Пристайко призвал Иран "всех наказать" из-за самолета МАУ"Есть Чикагская конвенция, а к ней есть приложение 13, которое четко регулирует порядок расследования авиационных катастроф. И поскольку авиакатастрофа произошла на территории Ирана, то роль лидера в проведении этого расследования четко закреплена за Ираном", - заявил Заяц.

По его словам, Украина как пострадавшее государство через несколько часов после этого инцидента направило иранской стороне официальный запрос, чтобы украинскую сторону допустили к проведению расследования.

Он также напомнил, что в группу входили более 40 представителей из 12 государственных органов.

"Остаются судмедэксперты и другие коллеги, которые еще там нужны", - добавил Заяц.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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