В МАУ объяснили, почему не отменили роковой рейс из Тегерана

В Иране сбили Боинг МАУ / @flyuia.ua

На момент вылета Боинга Международных авиалиний Украины из аэропорта Борисполь никакой информации о возможных угрозах в Иране у авиакомпании не было, заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Он также объяснил, почему МАУ не отложила рейс из Тегерана, в результате которого был сбит украинский самолет.

"На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно также точно никакой информации не было, и никакие решения со стороны ответственных администраций не были нам доведены", - сказал он на брифинге в Киеве.

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Дыхне подчеркнул, что никакой ошибки со стороны экипажа или технической неисправности самолета не было, вопреки намекам иранской стороны о том, что пилоты "делали что-то не то во время полета".

Он также добавил, что аэропорт Тегерана работал в штатном режиме до и после катастрофы с украинским самолетом.

Читайте такжеЗа пять секунд до рокового решения: в Иране рассказали, как ударили ракетой по Боингу МАУПо его словам, МАУ выплатит все положенные страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского лайнера PS752, который разбился в Иране, согласно международным правилам.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются", - сказал он.

Кроме того, президент компании отметил, что МАУ готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет их в Киев. Сейчас все тела находятся в четырех больницах в Тегеране.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.