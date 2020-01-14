В Иране начались аресты причастных к ракетному удару по Боингу МАУ

Фрагмент кабины сбитого в Иране украинского Боинга / Фейсбук В.Зеленского

В Иране власти начали аресты после того, как возле Тегерана ракетой был сбит украинский самолет Боинг авиакомпании МАУ.

О задержаниях заявил официальных представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

В сообщении подчеркивается, что уже задержаны несколько человек, причастных к катастрофе украинского самолета.

Агентство добавляет, что по словам президента Ирана Хасан Роухани, ответственность за катастрофу не может нести один человек. Поэтому все, кто был причастен к случившемуся, будут наказаны, пообещал президент.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Читайте такжеКатастрофа Боинга МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.