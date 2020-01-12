  1. Главная
  3. Мир

Авиакатастрофа МАУ: в Иране сообщили, от чего зависит размер компенсаций

12 января 2020, 17:00

Иранский власти сообщают, что выплата компенсаций будет зависеть от переговоров в Украиной.

самолет МАУ
самолет МАУ / Фото ISNA

В Иране сообщили, что размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране будет зависеть от договоренностей с Украиной.

По словам главы отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резайефар.

Читайте такжеПочему Иран признал, что сбил самолет МАУ

Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи.

Ранее Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций.

авиакатастрофа Иран компенсации МАУ
Сейчас вы просматриваете новость «Авиакатастрофа МАУ: в Иране сообщили, от чего зависит размер компенсаций». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:00
"Я покончу с Фьюри": Уайлдер в ожидании реванша с британцем
18:00
Модная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фото Фото
17:55
Катастрофа самолет МАУ: Швеция направит в Иран важную спецгруппу - подробности
17:28
Усик - Джошуа: промоутер украинца назвал вероятность боя
17:24
Убийство Окуевой: СМИ узнали имя задержанного преступника
17:22
Рената Литвинова серьезно пострадала: чем закончился наезд на актрису
17:00
Авиакатастрофа МАУ: в Иране сообщили, от чего зависит размер компенсаций
16:59
Рома - Ювентус: где смотреть матч Серии А
16:28
Задержание убийц Амины Окуевой: подробности полиции
16:12
Щедровать, колядовать и посевать в комфорте: какой будет погода на Маланку и Василя
15:38
Почему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикету
15:10
Маникюр 2020 новинки: французский маникюр, минимализм и матовые ногти фото Фото
15:02
С наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольные
14:54
Массовая драка возле могилы раввина в Умани: четверо евреев госпитализированы
14:40
Синоптик предупредил об аномалии на Крещение 2020
14:35
"Совпало ДНК": Задержаны убийцы Амины Окуевой - Аваков
14:06
"Можем повторить": Чубаров предложил отпраздновать годовщину сожжения Москвы
13:42
Рабы и царь-батюшка: экс-подполковник КГБ объяснил причину агрессии России
13:30
Мужские стрижки 2020: названы 6 самых модных мужских стрижек 2020 фото Фото
13:24
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: заманчивые ловушки и подлянки врагов
13:16
"В НАТО устали от давления США": в России бросили камень в огород американской армии
12:40
"Ничего не помнит, кроме своего имени": известны подробности падения модели Пунтус из окна внука Михалкова Фото
12:08
США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам
11:46
Крушение Боинга МАУ в Иране: родственникам жертв угрожают не отдать останки
11:44
"Подай в отставку, смерть диктатору": иранские СМИ стали на сторону протестующих Видео
11:19
Под Киевом украинок продавали в сексуальное рабство за границу
11:11
Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки
11:00
Реал - Атлетико: где смотреть финал Суперкубка Испании
10:55
Аэропорт Дубая затоплен: отменены десятки рейсов Видео
10:50
Самолет МАУ стал разменной монетой в политике Ирана мнение
10:38
"Несмотря на признание Ирана": Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций Видео
10:24
"Пока не станут нормальной страной": в США придумали наказание для Ирана
10:06
Военная мощь США рухнула в глазах Великобритании: в Лондоне сделали громкое заявление
09:58
На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй
09:27
"Хрюкающий врун" Пушков возбудился из-за обвинений России в крушении Боинга
09:17
Почему украинцы разлюбили читать и что с этим делать мнение
09:15
Гороскоп на 12 января всех знаков Зодиака: удары по отношениям и безжалостные схватки
09:12
"На войну идут только идиоты": в Херсоне кондуктор троллейбуса устроила сепаратистский скандал
08:35
В Госдуме истерика из-за признания Ираном вины в крушении украинского самолета Видео
08:21
Почему Иран признал, что сбил самолет МАУ мнение
08:07
"Ужасная трагедия": Елизавета II посочувствовала семьям погибших в сбитом Боинге в Иране Видео
07:45
Ракетный удар Ирана по базе США в Ираке: солдатам "слили" информацию об атаке - СМИ
07:26
В Ираке застрелили проиранского командира Видео
06:50
Попрет "белая полоса": астролог назвала самый везучий знак Зодиака
06:13
Шесть вопросов к СБУ в связи с крушением Боинга мнение
05:59
Эксперт назвал самую большую проблему экономики Украины
05:28
Когда ждать встречи с любовью всей своей жизни: астролог назвал дату
05:00
Крушение Боинга МАУ: в СНБО назвали ориентировочные даты возвращения тел украинцев Видео
04:44
В Кропивницком свая убила двух работников
04:17
Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять