Авиакатастрофа МАУ: в Иране сообщили, от чего зависит размер компенсаций

самолет МАУ / Фото ISNA

В Иране сообщили, что размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране будет зависеть от договоренностей с Украиной.

По словам главы отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резайефар.

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Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи.

Ранее Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций.