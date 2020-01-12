Почему Иран признал, что сбил самолет МАУ

Иран признал вину за сбитый самолет МАУ / Фото: West Asia News Agency

Иран всё-таки официально признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Пришли предварительные результаты экспертизы.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф принёс извинения и сообщил, что произошла ошибка и сыграл свою роль человеческий фактор. Пассажирский авиалайнер был принят за военную цель на фоне обострения региональной напряжённости.

Это грамотный и правильный шаг со стороны Ирана, который эффективно выбивает у их врагов аргументы в стиле "Иран - варварское государство" или "В тоталитарных режимах никогда ничего не признают и всё скрывают".

К сожалению, эта ситуация показала, что в подобных региональных прокси-конфликтах больше всего страдают невинные люди, и в этот раз именно Украина попала под раздачу этого противостояния. Что лишний раз доказывает: мир связан и разного рода процессы на других континентах могут оказывать на нас влияние.

Я думаю, где-то в Европе выдохнули с облегчением. Авиакатастрофа не стала ещё одним фронтом борьбы и раздражителем в отношениях Ирана с Западом. Для ЕС дальнейшая эскалация регионального конфликта на Ближнем Востоке не выгодна, не нужна и совершенно не в тему, как, кстати, и для Украины.

Теперь Украина имеет несколько задач:

Добиться выплаты компенсации. Добиться наказания виновных. Завершить расследование до конца (наши специалисты ещё там), дабы сложить окончательный результат в полноценный отчёт.

Авиакатастрофа стала инструментом информационной войны между сторонами. И Иран нанёс удар в ответ, оперативно забрав у Штатов токсичную тему, которую они могли использовать все последующие годы для давления на Исламскую Республику, если бы Тегеран начал уходить в отказ и глухую оборону.

Читайте такжеЗа пять секунд до рокового решения: в Иране рассказали, как ударили ракетой по Боингу МАУБолее того, иранцы очевидно "зашили" сюда и меседж (раскручивают через местные СМИ), который должен показать, что Иран намного конструктивнее и адекватнее, чем сами Соединённые Штаты (а возможно, и другие страны).

Ведь в своё время США так официально и не признали де-юре своей вины за сбитый в очень похожих региональных условиях иранский пассажирский авиалайнер А300 над Персидским заливом в 1988 году. Штаты согласились выплатить финансовую компенсацию семьям погибших, но только спустя 7 лет судебных тяжб с Ираном аж в 1996 году.

Для Ирана очень важно сейчас демонстрировать конструктив и трезвость мышления. Это часть их информационно-пропагандисткой войны с США, игра в долгую, которую они развернули ещё в мае 2018 года, когда Вашингтон вышел из "ядерного соглашения" с Ираном.

Они пригласили все стороны к расследованию, дождались, пока все вокруг выложат 100500 версий случившегося, миллионы раз заявят, что Иран "зачищает бульдозерами поле происшествия", "скрывает данные", "категорически всё отрицает" и т.д., а затем на базе предварительных данных экспертизы признались, что таки да - была ошибка.