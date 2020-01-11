Иран признал вину за крушение самолета: Зеленский обратится к украинцам

Владимир Зеленский обратится к украинцам / Reuters

В субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу в связи с ситуацией вокруг крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.

Видеообращение главы государства будет транслироваться после телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17:00.

Кроме того, также состояться консультации Зеленского с группой украинских специалистов, которые работают на месте трагедии в Иране, международными партнерами.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

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Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.