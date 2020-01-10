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Обломки сгребают бульдозерами: в Иране зачищают место падения Боинга

10 января 2020, 14:38

Фрагменты украинского самолета сбрасывают без всякого порядка на свалку деталей.

Иран, самолет МАУ
В Иране расчищают место падения самолета МАУ / Alimadadi

В Иране место падения Боинга Международных авиалиний Украины расчищается с помощью бульдозеров.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – написал в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Как рассказал источник Цензор.НЕТ из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране, обломки самолета МАУ бульдозерами доставляют на площадку сбора, после чего сбрасывают фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране"Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - рассказал член межведомственной комиссии.

Такую же информацию подчтвердила корреспондент CBS News Элизабет Палмер.

В своем Twitter она рассказала, что на месте крушения самолета МАУ уже практически ничего не осталось - с территории вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор.

"Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января, – ред.). Сейчас место падения очищают от мусора".

Она добавила, что представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.

/ @elizapalmer

Читайте такжеПосол США передала Зеленскому важные данные о крушении Боинга МАУ

Напомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.

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