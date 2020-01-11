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"Мы работали без истерик ради одного": Зеленский обратился к украинцам после катастрофы самолета МАУ в Иране

11 января 2020, 20:52

Глава государства отметил, что власть ставила приоритетом выяснение правды и наказание виновных.

Зеленский
Зеленский рассказал о действиях власти в тяжелые дни после крушения Боинга / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, который принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших. Иранский лидер признал факт того, что его государство сбило украинский Боинг 737.

В видеообращении к украинскому народу Зеленский рассказал о действиях власти после трагической новости о крушении самолета МАУ в небе над Тегераном.

"Сразу после катастрофы создан оперативный штаб при СНБО. На место трагедии прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства и было принято решение об отправке в Иран поисково-спасательной группы. В нее вошли 45 экспертов", - сказал Зеленский.

По словам президента, в Иран полетели лучшие специалисты с большим опытом экспертиз из Национальной авиационной службы, Госбюро расследований, СНБО, компании МАУ и других. Офис Генпрокурора обратился к странам, граждане которых погибли, для создания совместной международной следственной группы.

Зеленский отметил, что 9 января в 3:30 специалисты прибыли в Тегеран и уже через два часа начали работу. В это время он созвонился с президентом Ирана с требованием предоставить доступ украинским специалистам к фрагментам самолета, черным ящикам, записям радаров и диспетчеров из Центра управления полетами.

"Для идентификации тел погибших мы быстро собрали образцы ДНК. В том числе бортпроводницы, чьи родственники находятся на временно оккупированной территории", - сказал глава государства.

Зеленский связался с лидерами стран, которые также пострадали вследствие авиакатастрофы. Позже появилась информация о том, что украинский Боинг сбила ракета.

"Мы призывали всех международных партнеров предоставить данные, которые бы подтвердили данную версию. Мы работали системно, без истерик ради одного – достижения результата, а именно – выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - подчеркнул президент.

Как уточнил украинский лидер, ему передала данные для расследования временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, а также важную информацию предоставила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Зеленский отметил работу украинских экспертов, которые на месте трагедии трудятся самоотверженно и круглосуточно. Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и единую позицию.

Возвращаясь к разговору с президентом Ирана, Зеленский отметил, что главы государств договорились о скорейшей идентификации тел погибших и их возвращении на родину, также о расшифровке черных ящиков и выплате компенсации.

"Мы договорились, что никто не увильнет", - акцентировал он.

Зеленский добавил, что правдивые результаты расследования необходимы всем, чтобы каждый человек в мире мог чувствовать себя безопасно, а жизнь была наивысшей ценностью для любой власти и политика.

В итоге речи президент обратился к украинцам.

"В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее: я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески, мы достойно почтим их память, а виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, а уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы уголке планеты вы не находились", - завершил свое обращение Зеленский.

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