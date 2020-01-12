"Несмотря на признание Ирана": Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций

Джастин Трюдо потребовал от Ирана компенсаций семьям погибших / Reuters

Канада продолжает требовать справедливости для родственников жертв иранской авиакатастрофы и ответственности для ее виновников, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя признание Ираном уничтожения самолета Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины.

"В центре нашего внимания остается подотчетность, прозрачность и справедливость для родственников и близких жертв. Это - национальная трагедия, и все канадцы оплакивают погибших вместе", - сказал Трюдо.

При этом Трюдо особо отметил, что несмотря на признание Ирана, расследование всех обстоятельств авиакатастрофы должно быть проведено тщательно.

"Мы и дальше будем работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы удостовериться в проведении полного и всестороннего расследования, и правительство Канады ожидает от иранских властей полного сотрудничества", - отметил премьер.

Также Трюдо добавил, что Иран должен выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета.

"Я общался с несколькими семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. Они столкнулись с горем и финансовыми сложностями, поэтому мы должны удостовериться, что эти семьи получат компенсацию, которую заслуживают ", - сказал Трюдо.

Напомним:

8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

9 января премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

"У нас есть данные разведки — как канадской, так и союзников — которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - сказал Трюдо.

10 января Джастин Трюдо во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стоит уменьшить количество спекуляций относительно трагедии украинского Боинга и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.