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Расследование крушения лайнера: Трюдо призвал бороться со спекуляциями

10 января 2020, 22:02

В Канаде заявили, что не нужно допускать спекуляций во время расследования причин крушения украинского лайнера.

Джастин Трюдо на саммите G20 попросил Владимира Путина освободить взятых в плен украинских моряков
Джастин Трюдо / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что стоит уменьшить количество спекуляций относительно трагедии украинского Боинга и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Об этом Трюдо сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны во время разговора согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

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Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

Ранее Главред писал, что Украина просит Канаду подсобить с расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также отметим, Джонсон высказался о причине крушения Боинга.

Канада крушение Владимир Зеленский МАУ Джастин Трюдо
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