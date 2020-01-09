"Виноват Иран": Джонсон высказался о причине крушения Боинга

Джонсон / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Его заявление опубликовала в Twitter журналистка Дебора Хейнс вечером в четверг, 9 января.

"Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это могло быть непреднамеренно. Мы работаем с Канадой и другими партнерами для полного и прозрачного расследования", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

"У нас есть данные разведки — как канадской, так и союзников — которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - цитирует его CTV News.

По словам Трюдо, трагический инцидент, по всей вероятности, произошел случайно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.