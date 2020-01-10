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Украина просит Канаду подсобить с расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране

10 января 2020, 11:59

Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне.

Украина просит Канаду предоставить информацию по делу о катастрофе самолета МАУ / Reuters

Украина обратилась к Канаде по поводу расследования катастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

С соответствующим обращением выступил Офис генерального прокурора, призвав канадскую сторону предоставить имеющуюся информацию относительно обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеВ ОГП напомнили, что во время выступления 9 января премьер-министром Канады Джастином Трюдо обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, о возможном поражении ракетой самолета авиакомпании МАУ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

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В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.

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