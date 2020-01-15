"Ухандохали экономику": в Сеть слили вторую часть скандального разговора Гончарука с министрами

Алексей Гончарук оказался в эпицентре скандала / пресс-служба Кабинета министров

Неизвестные на анонимный YouTube-канал слили вторую часть нашумевшего совещания премьера Алексея Гончарука, на котором он с подчиненными обсуждает состояние украинской экономики.

"Вот у нас сейчас в четвретом квартале просядет экономический рост. Вот он будет четыре и четыре. А сейчас будет, по некоторым оценкам, два. И "ухандохали экономику" реформаторы эти, как сказать, соросята. Ухандохали экономику. При хозяйственниках было четыре и шесть. Пришли соросята – экономика растет два и вниз. И ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируема. Мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет!" – сказал Гончарук.

Ему пытаются рассказать о каких-тор наработках министр финансов Оксана Маркарова и министр экономики Тимофей Милованов.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова предложила фокусироваться на успехах в макроэкономике.

"Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность, она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверное, можно будет сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - сказала Рожкова.

Далее министры обсуждали, как показать положительную динамику в экономике в период рецессии.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра.

Как ранее сообщалось, депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.