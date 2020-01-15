Премьер Гончарук подал в отставку - СМИ

Гончарук намерен уйти в отставку / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Офисе президента, президент может подписать его в любое время.

"Наш источник в Офисе президента сообщает, что Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Президент может подписать его в любую минуту", - говорится в сообщении.

Однако источник утверждает, что сегодня глава государства не намерен подписывать заявление об отставке Гончарука.

"Все будут ожидать продолжение "слива" прослушки обсуждения Гончаруком президента и государственных дел", - пишет Telegram-канал.

По словам источника, Гончарук не подозревал в силу своей неопытности, что его разговор с подчиненными может быть подслушан и обнародован публично.

"Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его. Битва за кресло премьера идет уже давно, а сейчас этот кейс очень актуален", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.

Напомним, в сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.