Депутат от Слуги народа потребовал отставки Гончарука

В Слуге народа разгневались на премьера / пресс-служба Кабинета министров

Депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.

"Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет. Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам. Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже", - написал Дубинский в своем канале в Telegram.

По словам политика, починенные Гончарука поддерживали его стеб в адрес главы государства. Якобы они предлагали варианты, как скрыть свои экономические ошибки, чтобы общественности показать из как "перемогу".

"И самокат по обходному листу сдать", - подытожил депутат.

Напомним, в сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.