Гончарук подал заявление об отставке

Алексей Гончарук заявил об отставке/ УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что пришел на свою должность выполнять программу президента, которая для него является "образцом открытости и порядочности".

"Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в Facebook.

По словам Гончарука, правительство подготовило серьезный фундамент для развития страны в 2020 году, и перечислил основные направления.

Читайте такжеНабирает обороты: в Сеть выложили полную версию "пленок Гончарука""1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Мы приняли программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.

5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные около 12 млрд грн в госбюджет.

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6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны", - сообщил Гончарук.

По его словам, "сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику".

По его убеждению, главный вызов заключается в том, что правительство окончательно должно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

"Что касается нашей команды, скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", - заверил Гончарук.

Читайте такжеВ чем криминал на "пленках Гончарука"Он выразил сожаление, что за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями.

"Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - подчеркнул премьер.

Также он обратил внимание, что в последние дни все стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в интернет файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. "Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", - заявил Гончарук.

Как рассказали в Офисе президента, глава государства получил прошение об отставке Гончарука.

"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - добавили в ОП.

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Отметим, что в соответствии с законодательством премьер-министр подает свое заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады. В свою очередь парламент должен рассмотреть поступивший документ не позднее, чем на 10-й день, если прошение написано во время очередной сессии, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.