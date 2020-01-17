  1. Главная
  3. Политика

Гончарук подал заявление об отставке

17 января 2020, 09:40

Президент получил прошение об отставке Алексея Гончарука.

Гончарук
Алексей Гончарук заявил об отставке/ УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что пришел на свою должность выполнять программу президента, которая для него является "образцом открытости и порядочности".

"Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в Facebook.

По словам Гончарука, правительство подготовило серьезный фундамент для развития страны в 2020 году, и перечислил основные направления.

Читайте такжеНабирает обороты: в Сеть выложили полную версию "пленок Гончарука""1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Мы приняли программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.

5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные около 12 млрд грн в госбюджет.

Читайте также"Просто подонок": Бужанский объяснил, как Гончарук подставил Зеленского

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны", - сообщил Гончарук.

По его словам, "сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику".

По его убеждению, главный вызов заключается в том, что правительство окончательно должно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

"Что касается нашей команды, скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", - заверил Гончарук.

Читайте такжеВ чем криминал на "пленках Гончарука"Он выразил сожаление, что за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями.

"Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - подчеркнул премьер.

Также он обратил внимание, что в последние дни все стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в интернет файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. "Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", - заявил Гончарук.

Как рассказали в Офисе президента, глава государства получил прошение об отставке Гончарука.
"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - добавили в ОП.

Читайте такжеЧто показали чайные беседы Гончарука

Отметим, что в соответствии с законодательством премьер-министр подает свое заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады. В свою очередь парламент должен рассмотреть поступивший документ не позднее, чем на 10-й день, если прошение написано во время очередной сессии, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.

Кабмин отставка правительство премьер-министр Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «Гончарук подал заявление об отставке». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:10
"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука
10:58
"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука
10:45
Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше
10:41
"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке
10:33
Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука мнение
10:29
В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине
10:23
"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука
10:20
"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"
10:19
Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник Видео
10:17
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
09:54
Гороскоп на 17 января всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников
09:53
В США заявили о "потоке военных машин" из РФ на Донбассе и поставили ультиматум
09:50
Путин закладывает мину под Россию мнение
09:48
Убийство в Харькове: киллер расстрелял бизнесмена Фото Видео
09:40
Гончарук подал заявление об отставке
09:28
Комаровский раскрыл свою слабость
09:22
На месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский эксперт
09:15
В Сеть слили дату презентации нового флагмана Xiaomi
08:52
"Интеграция" с боевиками: скандального полковника ВСУ понизили в должности
08:40
Ракетный удар по военным США в Ираке: названо число пострадавших
08:38
Два пути Зеленского: что президент будет делать после "пленочного" скандала мнение
08:34
Можно ли купаться на Крещение: в ПЦУ рассказали, что "смывает грехи"
08:20
Военная помощь США: стало известно, на что пойдут деньги
07:38
"Пытается себя защитить": Пристайко прокомментировал громкие заявления Парнаса
07:15
"Что у нее в трусах, взрослое фото": дочь Поляковой заинтриговала откровенным фото
07:08
Авиакатастрофа в Иране: причину крушения Боинга первыми обнаружили эксперты из Украины
06:55
В чем криминал на "пленках Гончарука" мнение
06:42
Диетолог раскрыла ключевой факт о рыбе Видео
06:12
"Игра с преемником": Пономарев рассказал, как Путин "морочит голову" российской элите
05:45
Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года
05:28
Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты Видео
05:20
"Сисюшки, не смотреть нереально, соски стоят": Глюкоза завела откровенным фото без лифчика
04:55
В Латвии пошли на беспрецедентный шаг в борьбе с ложью Путина
04:15
Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги Видео
04:05
Великий мастурбатор: мужчина пытался онанировать трубой и поплатился
03:27
"Жутчайший смрад": в Херсоне загадочно умерли два человека
02:30
Все решает один человек: экс-глава МИД оценил смену правительства РФ
01:50
Удар по стояку: врачи предупредили о жуткой болезни, бьющей по пенису и эрекции
01:49
Перестановки во власти РФ: экс-посол рассказал, чего боится Путин
01:02
Преемник Бабак и вице-премьер: главу Ивано-Франковской ОГА назначат министром Видео
00:19
17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника Видео
16 января, четверг
23:59
В США начался процесс импичмента Трампа Видео
23:55
В Сирии под жуткий обстрел попали жилые дома: много погибших и раненых
23:38
В Слуге народа не поддержали отставку Гончарука – СМИ Видео
23:17
В Одесской области таможенники попались на вымогательстве крупных взяток
23:11
Депутаты повысили лимиты для ФОПов
23:04
С вещами на выход: Гончарук обратился к членам НАПК с резким заявлением
22:45
Кива разъяснил, когда ему присылать обнаженные фото Видео
22:20
Кровавое убийство: в Харькове застрелили директора похоронного бюро Видео
22:18
Умер сын автора Властелина колец Джона Толкина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять