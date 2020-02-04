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Рада уволила Бабак и назначила нового министра развития громад и территорий

4 февраля 2020, 11:27

За назначение Дениса Шмигаля отдали свои голоса 278 народных депутатов.

Шмигаль
Денис Шмигаль / Фейсбук Д.Шмигаля

Новым вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий назначен Денис Шмигаль.

За соответствующее решение отдали свои голоса 278 народных депутатов Украины на парламентском заседании во вторник, 4 февраля.

Представляя кандидатуру Шмыгаля, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что он был выбран благодаря тому, что прекрасно зарекомендовал себя на фоне других руководителей областей, выполняя те или иные поручения Кабмина.

"Этот человек прекрасно понимает, как работает регион, он является прекрасным менеджером. Фокус работы министерства сейчас смещается на приоритет в этом году – на децентрализацию, а именно – на создание способных громад", - сказал премьер.

Выступая с трибуны парламента, Денис Шмыгаль заверил, что продолжит реформы, начатые его предшественником, Аленой Бабак.

"Конечно, реформы и начатое движение будут продолжены. Есть доверие от президента, от Кабинета министров, от народа Украины, потому ключевые направления, ключевые приоритеты Министерства регионального развития, а также Кабинета министров, которые были начаты и находятся в активном движении, это – реформа строительной отрасли, реформа отрасли ЖКХ, реформа административно-территориального устройства, будут продолжены", - сказал он.

Перед этим народные депутаты одобрили постановление об увольнении Алёны Бабак с должности министра развития громад и территорий и о назначении. За данное решение проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Выступая с трибуны Бабак поблагодарила Кабинет министров и Офис президента за сотрудничество, обратившись к "своим злопыхателям". Она также попросила депутатов не спекулировать и "дать ей свободу". "Это заявление написано мною по собственному желанию, потому что это необходимо и важно в этот момент. Это мое личное решение. Я прошу не спекулировать на этом. Что означает, что система на меня давит?! Не давит на меня система, потому что система правоохранительных органов меня сейчас защищает. Нет в этом проблем!", - добавила она.

Как известно, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал кадровые изменения в нынешнем Кабинете министров. Он подчеркивал, что окончательное слово будет за Верховной Радой.

Ранее стало известно, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.

Кабмин Верховная Рада Алена Бабак Денис Шмигаль
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