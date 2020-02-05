В Кабмине пообещали урезать астрономические зарплаты чиновников

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что зарплаты чиновников - министров, их заместителей и других высокопоставленных лиц в Украине привяжут к средней зарплате по стране – они не будут превышать три-пять средних заработных плат.

Кроме того, во время совещания в Офисе президента Гончарук призвал прекращать практику выплаты по 200-400% премий. По словам премьера, максимальная премия будет не более чем один оклад, передает пресс-служба ОП.

Глава Кабмина также пообещал сделать информацию о зарплатах руководства правительства публичной. Гончарук также отметил, что наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины попросили воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

Позже министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера парламента к росту ВВП страны.