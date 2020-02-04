"Только к минимальным пенсиям": Дубилет нашел, к чему привязать премии чиновников

Дубилет предложил привязать премии президента к ВВП / УНИАН

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее рассказал о большой проблеме с переписью населения, предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера парламента к росту ВВП страны.

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть.

А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - сказал Дубилет, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, свои предложения он уже представил президенту и премьер-министру и ждет их решения. При этом Дубилет уточнил, что формула начисления премии зависит от занимаемой должности.

"Согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - отметил Дубилет.

Кроме того, министр сообщил, что одно из предложений, которое он направил премьеру и президенту, заключается в том, чтобы для руководителей облгосадминистраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Отметим, в соцсетях предложение Дубилета не особо оценили.

"Привязка зарплат можновладців має бути лише до мінімальних пенсій та зарплат українців!", - считает Олег Ефимчук.

"Как то наши слуги стали слишком дохера ложить себе в карман денег. Даже больше чем барыги. Может барыг вернуть? Они дешевле обходились", - добавил Алексей Створкин.

Читайте такжеРуководство Минкульта побаловало себя громадными премиямиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

"Предоставить мне и Офису президента новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, любых министров и прочих государственных компаний… начальников всех компаний, заместителей всех компаний, с пониманием где мы живем с вами…", — потребовал Зеленский.