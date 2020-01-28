Дубилет рассказал о большой проблеме с переписью населения

Дмитрий Дубилет / УНИАН

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет утверждает, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

Соответствующую информацию он озвучил в интервью порталу Радио НВ. По оценкам Дубилета, на стандартную перепись нужно будет потратить от 3 до 4 млрд гривен.

"Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3−4 млрд гривен - то есть какие-то безумные деньги, - а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - заявил Дубилет.

По мнению министра Кабмина, финальное решение о проведении стандартной переписи еще не принято.

"Мое мнение заключается в том, что ее не нужно делать - это абсолютно нерентабельна история будет", - подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, заявил о том, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.