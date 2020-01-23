Перепись населения: в Кабмине рассказали, сколько людей живут в Украине

Украинцы / УНИАН

В Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.

Соответствующую статистику в четверг, 23 января, озвучил министр Кабмина Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, сообщает Интерфакс-Украины. По словам чиновника, именно таким образом была оценена численность присутствующего в Украине населения по состоянию на 1 декабря прошлого года.

Распределение украинцев по половому признаку выглядит следующим образом - 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. В столице страны, городе Киев, проживает 3,7 млн ​​человек.

По понятным причинам, переписью оказались не охвачены люди, проживающие на временно оккупированных районах Донбасса и в аннексированном Крыму. Также сообщается, что уровень отклонения выявленных результатов не превышает показателя в 2,86%.

Напомним, еще в мае минувшего года представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что перед властями страны стоит амбициозная задача - провести в максимально сжатые сроки перепись населения (без который невозможно эффективно внедрение реформ). Позднее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что перепись в Украине будет проводиться в полном соответствии с высокими технологии - то бишь будет электронной (с использованием данных сотовых операторов и социологических опросов).