Перепись населения, аудит государства, неприкосновенность: Стефанчук рассказал о планах президента

Руслан Стефанчук рассказал о планах на первые 100 дней президентства Зеленского. / Фото: УНИАН

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первую очередь президент Владимир Зеленский намерен реформировать АП, провести аудит государства и рассмотреть вероятность отмены неприкосновенности народных депутатов.

"Это будут… концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента - реформа администрации, запуск аудита государства (мы хотим понять, в каком состоянии государство находится), ряд вещей, которые связаны с законопроектами - отменой неприкосновенности. Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться трем функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента", - рассказал он в интервью Lb.ua.

По словам Стефанчука, крайне важно провести перепись населения, поскольку без этого невозможно эффективно внедрять реформы.

Читайте такжеУ Зеленского опровергли слухи о прекращении работы МВФ"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - отметил представитель Зеленского.

Стефанчук подчеркнул, что глава государства намерен брать под контроль расследования преступлений топ-чиновников, но в границах своих полномочий.

"Что касается расследований, то мы можем влиять настолько, насколько мы можем изменить кадровую политику на уровне тех органов, которые может осуществить президент. Но для назначения руководителей СБУ и ГПУ нужно согласование Верховной Рады", - отметил он.

Напомним, Стефанчук заявил, что пока нет конкретного видения сотрудничества с партией Голос Святослава Вакарчука, однако перспектива вполне вероятна.