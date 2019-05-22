У Зеленского оценили вероятность сотрудничества с Вакарчуком

Зеленский и Вакарчук могут в будущем стать единомышленниками / 112 Украина

Советник президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что пока нет конкретного видения сотрудничества с партией Голос Святослава Вакарчука, однако перспектива вполне вероятна.

"Я не могу составить объективное мнение о партии, которая была создана недавно. Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. Владимир даже говорил, что, если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация", - сказал он в интервью Lb.ua.

Стефанчук допускает, что Вакарчук и Зеленский в будущем в Верховной Раде могут стать единомышленниками, но в том случае, если будет взаимопонимание между политсилами.

"Я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо", - подчеркнул советник главы государства.

Напомним, Зеленский, как и было запланировано ранее, на следующей неделе проведет встречу с представителями Международного валютного фонда в Украине, поэтому слухи об отъезде миссии являются преувеличенными.