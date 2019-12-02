Гороскоп вместо анализа крови, или Почему нельзя отменять перепись населения

Власть хочет заменить перепись населения / Reuters

Министр Дмитрий Дубилет сообщил, что у правительства нет денег на проведение полноценной переписи. Вместо нее планируется провести демографические оценки по косвенными признакам, в частности, получить информацию у операторов мобильной связи об их абонентах, а потом что-то там по какой-то методике пересчитать. За сумму, вдвое меньшую, чем та, что нужна для переписи.

Для начала, сведения, которыми о нас владеют мобильные операторы — это персональные данные, которые защищаются по закону. И я, например, не намерен давать разрешение этому правительству на доступ к ним — мало мне регулярной прослушки.

Читайте также"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписиНо даже если правительство и нарушит закон, то развернутые данные есть только по контрактникам. А по тем, кто просто периодически покупает мобильный пакет, нет ничего. Да, математические методы позволят аппроксимировать данные и получить приблизительную численность проживающих в Украине. Но такую ориентировочную оценку можно сделать и проще — по количеству потребляемых в стране продуктов. Дубилет может запросить данные в статуправлении Кабмина, ему ответят. Забесплатно.

Но ведь настоящая перепись устанавливает массу характеристик населения — полововозрастной состав, данные по оседлости, характер занятости, жилищные условия, покупательную способность, даже намерения граждан на будущую трудовую деятельность.

Подмена переписи косвенной оценкой — это как использование гороскопа вместо развернутого анализа крови, да простят меня эзотерики.

Представители новой власти согласны, чтобы им и их их близким ставили диагнозы по гороскопам? А с учетом того, что перепись в Украине не проводилась с 2001 года, а у нас сумасшедшие миграционные процессы, связанные с войной и скрытой безработицей, то реальная инфа о том, сколько нас и какие мы — это анализ крови для больного накануне сложнейшей хирургической операции.

Перепись и аудит общенационального достояния — это самое первое, что необходимо сделать. Без этого все разговоры о борьбе с коррупцией и теневой экономикой — это пародия в стиле "95 квартала". И страну продолжат обворовывать, как и прежде.

Но для меня главное, что перепись дает некий дисциплинирующий и мобилизующий эффект для граждан: вот, нас посчитали, о нас узнали все необходимое, и теперь-то наконец начнется эта самая обещанная "правильная новая жизнь". А так — очередная фикция и профанация.