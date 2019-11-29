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Посчитают по сим-картам: Дубилет рассказал, как пройдет электронная перепись населения

29 ноября 2019, 02:07

Электронную перепись населения в Украине проведут до конца года.

Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет рассказал об электронной переписи населения в Украине / facebook.com/dubilet

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, как в Украине будут проводить так называемую электронную перепись населения. Для этого, по его словам, воспользуются данными мобильных операторов и социологических исследований.

"Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов. Ее проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на нее было предусмотрено 3,4 млрд грн (...) Перепись - это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины", - написал Дубилет в Facebook.

Электронная перепись населения: как это будет  

По словам Дубилета, будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Также планируется собрать данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд).

"Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных телефонов", – отметил Дубилет.

Кроме того, по словам министра, будут проведены "калибровкой" социологические опросы.

"Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах", – пояснил Дубилет.

Все полученные данные вставят в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", – отметил чиновник.

Дубилет также отметил, что электронная перепись населения позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

"Поэтому в госбюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", – написал министр. 

Результаты исследования планируется опубликовать в этом году.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что перепись населения в Украине состоится в 2020 году.  

В прошлый раз в Украине перепись населения проводили в 2001 году - тогда украинцев насчитали 48 млн 457 тыс. Сейчас, по примерным подсчетам Института демографии, - 38-40 млн. В сентябре 2019 года стало известно, что в Украине хотят провести пробную перепись населения. Для этого Институт демографии и социальных исследований НАН Украины выбрали два района Киева и области - Оболонский и Бородянский.

По данным Минфина, на общенациональную перепись населения необходимо 3,4 миллиарда гривен.

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