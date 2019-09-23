В Украине проведут пробную перепись населения

В Киеве проведут пробную перепись населения / Reuters

В Украине хотят провести пробную перепись населения. Для этого Институт демографии и социальных исследований НАН Украины выбрали два района Киева и области - Оболонский и Бородянский.

Однако, директор Института Элла Либанова в интервью для ZN.UA заявила, что более целесообразно провести перепись в районе Западной Украины.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

Напомним, в прошлый раз в Украине перепись населения проводили в 2001 году - тогда украинцев насчитали 48 млн 457 тыс. Сейчас, по примерным подсчетам Института демографии, - 38-40 млн.

В мае текущего года тогдашний представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал запуск аудита государства.

Чиновники хотят отказаться от бумажных анкет, и сделать этот процесс более современным - через смартфон или планшет, однако, по подсчетам, такое желание может обойтись в кругленькую сумму.