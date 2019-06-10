Перепись населения с помощью смартфона: в Кабмине предлагают отказаться от бумажного анкетирования

Перепись населения планируют провести в 2020 году / Reuters

Кабмин намерен провести перепись населения Украины в 2020 году. Чиновники хотят отказаться от бумажных анкет, и сделать этот процесс более современным - через смартфон или планшет.

Подготовительным этапом к этому событию будет пробная перепись в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года, сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив в своем блоге на LIGA.net.

"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - считает Кубив.

Тем, кто не хочет, или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме, ответить на вопросы традиционной анкеты помогут представители команды, у которых будут специальные смартфон или планшет.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации", - заверяет Кубив.

По словам вице-премьер-министра, после удачного тестирования переписи населения в декабре, можно будет провести не только всеукраинскую перепись в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

Ранее эксперт заявил, что с 2001 года ни одно правительство не решается провести перепись населения. Численность населения Украины, по его мнению, стало государственной тайной.