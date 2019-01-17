Когда украинцам откроют страшную тайну?

Власть не хочет проводить перепись населения

Международный валютный фонд в своем последнем коммюнике по Украине утверждает, что по его оценкам 2-3 млн украинцев работают на рубежом на постоянной основе. Очень грубая оценка, плюс-минус 50%, говорит о том, что МВФ имеет весьма смутное представление о вопросе.

Минсоцполитики утверждает, что на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн человек и еще 7-9 млн периодически в течении года выезжают на сезонные работы.

ООН еще в 2017 году оценило, что не менее 7 млн украинцев живет на постоянной основе за рубежом.

Читайте такжеУкраина получила шанс попасть в круг передовых странА с 2001 года ни одно правительство не решается провести перепись населения. Численность населения Украины, по факту, стало государственной тайной.

Причина нежелания проводить перепись населения заключается в централизованном характере наших межбюджетных отношений. Завышенная численность населения позволяет чиновникам на центральном и местном уровнях бюджетировать повышенные затраты на "мертвые души" и, разумеется, распиливать излишки. Если назвать реальную численность населения и соответственно уменьшить все затраты, то наш бюджет сразу же станет профицитным.

Кто же, наконец, решится открыть страшную тайну?

Ответ: никто! Даже, если перепись и будет проведена, то цифра будет соответственно завышена. И так будет всегда, пока Украина не проведет реальную децентрализацию.