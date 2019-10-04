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Гончарук назвал сроки проведения "электронной" переписи украинцев

4 октября 2019, 19:26

Премьер-министр считает, что сверить реестры успеют до Нового года.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Засилье фейковой информации в государственных реестрах мешает предоставлению социальных услуг, поэтому необходима перепись украинцев. Кабинет министров планирует сопоставить данные реестров до конца текущего года.

"Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают. Над этой важной задачей мы уже работаем вместе с нашим Минсоцполитики", - цитирует премьер-министра Украины Алексея Гончарука издание Гордон.

По его словам, это поможет более точно распоряжаться бюджетными средствами и помощь смогут получить те, кто в ней нуждается.

Стоит отметить, что последняя перепись населения прошла в декабре 2011 года. На тот момент в Украине насчитывалось 48, 457 миллионов жителей.

Напомним, что ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет назвал сумму, которую необходимо потратить из бюджета на перепись населения Украины.

бюджет перепись населения Алексей Гончарук
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