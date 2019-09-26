Стало известно, во сколько обойдется бюджету пересчет украинцев

Дмитрий Дубилет / Униан

Перепись населения, которую анонсировала новая украинская власть, обойдется бюджету около 5 миллиардов гривен. Соответствующую цифру озвучил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на пресс-конференции касательно антикоррупционных мер.

"Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен", - цитирует Дубилета Укринформ.

При этом он заявил, что проще и эффективнее провести перепись в электронном виде. По его словам, перепись украинцев можно будет заменить единым реестром граждан, объединив шесть-семь разных реестров, в которых "распылены" базовые данные о гражданах.