"Планы изменились": Украине скоро "светит" перепись населения

В 2019-м может состояться перепись населения Украины, сообщил Алексей Гончарук / Reuters

Новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров изучает возможность проведения в Украине переписи населения не в 2020 году, а уже в 2019-м.

Власти планировали провести перепись населения в 2020-м, поскольку осенью текущего года в нашей стране были запланированы очередные выборы в Верховную Раду, рассказал чиновник журналистам в Киеве, пишет Zn.ua.

Глава правительства подчеркнул, что перепись населения Украины ранее была запланирована на декабрь 2020-го.

"Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году… Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", - заявил премьер.

Напомним, в прошлый раз в Украине перепись населения проводили в 2001 году. В мае текущего года тогдашний представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал запуск аудита государства.