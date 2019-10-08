В Минфине рассказали, сколько миллиардов надо на перепись населения

Минфин / minfin.com.ua

Пока правительство обещает провести в Украине перепись населения Министерство финансов уже назвало сумму, которую выделят из бюджета. Так, в ведомстве считают, что на общенациональную перепись населения необходимо 3,4 миллиарда гривен.

По данным Минфина, Кабмин также планирует потратить 10,6 миллиона гривен на другую статистику, в частности, обследование условий жизни домохозяйств. При этом для мотивации принять участие в исследовании домохозяйствам выделят 7,3 миллиона гривен.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров планирует сопоставить данные реестров до конца текущего года. При этом министр правительства Дмитрий Дубилет заявил, что на перепись населения необходимо около 5 миллиардов гривен.