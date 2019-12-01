В Украине началась пробная перепись населения: важные детали

Первый интернет раунд пробной переписи продлится 10 дней

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Украине началась пробная перепись населения, которая является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Первый интернет раунд пробной переписи продлится 10 дней, сообщили в Государственной службе статистики.

В переписи участвуют жители Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области и части Оболонского района Киева. Жители должны самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале.

В то же время с 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны передать сведения сотруднику Госкомстата, который придет по месту жительства, или же самостоятельно отнести их в переписные отделения.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что на переписи населения в 2020 году может быть сэкономлено 2-3 млрд грн, если информация будет собрана у мобильных операторов, данных из ЗАГСов и Пенсионного фонда.

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила о том, что предложенная правительством электронная перепись населения является неэффективной и неточной.