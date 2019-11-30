"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписи

Дмитрий Дубилет предложил электронную перепись населения / УНИАН

Предложенная правительством электронная перепись населения является неэффективной и неточной, заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Комментируя предложение министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета о том, что часть переписи можно провести, собрав анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении, она подчеркнула, что была "близка к истерике".

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - отметила Либанова в интервью zn.ua.

Читайте такжеУ Гончарука хотят провести перепись населения с помощью онлайн-инструментовДемограф также обратила внимание на то, что перепись – это не только численность населения.

"Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - пояснила эксперт.

Она добавила, что предложенную Кабмином электронную перепись может не признать международное сообщество.

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - резюмировала Либанова.

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Напомним, ранее Дубилет рассказал, как в Украине будут проводить так называемую электронную перепись населения.