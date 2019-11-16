Демографическая катастрофа: в Украине массово вымирают мужчины

Элла Либанова рассказала, есть ли демографическая катастрофа в Украине / УНІАН

Известный украинский ученый-демограф Элла Либанова, которая ранее рассказала о судьбе Донбасса и чем отличается их менталитет, высказалась о демографической ситуации в Украине.

По ее словам, в стране зафиксирована чрезвычайно высокая смертность мужчин трудоспособного возраста.

"У нас треть юношей не доживает до пенсионного возраста. Это я считаю настоящей демографической катастрофой", - сказала Либанова во время чата на Главреде.

По мнению эксперта, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, необходимо снизить преждевременную смертность, в первую очередь - мужчин. Непосредственными причинами высокой смертности мужчин являются несчастные случаи, отравления, травмы (в молодом возрасте), болезни системы кровообращения (в более старшем). Бороться с этим возможно. Как пример Либанова привела опыт Финляндии.

"Когда финны увидели, что у них высокая досрочная смертность по этой причине, они, кроме того, что пропагандировали здоровый образ жизни, физические нагрузки, систематические посещения врача для обследования и профилактики, еще и рекомендовали владельцам заведений общественного питания предлагать своим клиентам здоровую пищу, которая, кстати, не является дорогой. И это дало свои результаты", - рассказала демограф и добавила, что Украине нужна системная, целенаправленная и неуклонная государственная политика, чтобы достичь успеха.

"Кратковременная разовая кампания: сегодня и завтра боремся с алкоголизмом, а послезавтра можно пить - ни к чему не приведет", - резюмировала эксперт.

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Напомним, украинское правительство решило, когда проведет в Украине перепись населения. Согласно плану Кабинета министров, считать украинцев будут в конце следующего года.