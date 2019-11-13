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Выжженная земля или процветающий регион: эксперт спрогнозировала судьбу Донбасса

13 ноября 2019, 06:17

Элла Либанова выразила уверенность, что после окончания войны никто не допустит, чтобы огромная территория в центре Европы пустовала.

Элла Либанова
Элла Либанова / УНИАН

Если война на Донбассе продлится еще лет десять, то регион может превратиться в "выжженную землю". Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова.

А если война закончится, то Донбасс будет отстраиваться, так как никто не допустит, чтобы огромная территория в центре Европы пустовала.

"Но вопрос в том, кто там будет жить. Восстанавливать старую, ныне разрушенную экономику смысла нет. Но новая, современная экономика нуждается в креативных работниках с соответствующей подготовкой и знаниями. Таких на Донбассе я не вижу. Так кто там будет работать и кто будет жить? Киевляне? Харьковчане? Львовяне?", - сказала Либанова во время чата на Главреде.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи отметила, что в прошлом году впервые было зафиксировано больше переселенцев, которые не хотят возвращаться на Донбасс, чем тех, которые хотят вернуться. В этом году тенденция сохранилась.

"Но, следует отметить, что в первые годы войны откровенно доминировали те, кто хотел вернуться. Это понятно: прошло уже пять лет, и люди адаптировались к новой жизни, пустили здесь корни, нашли себе работу и жилье. Те, кто этого не нашел, безусловно, будут быстрее возвращаться назад", - добавила она.

В то же время Либанова выразила уверенность, что Украина не исчезнет с карты.

"Но вопрос в том, кто на этой территории будет жить. А кто-то все же будет жить. Возможно, китайцы, возможно, и нет - мы сейчас не знаем, кто именно. Надеюсь, что все-таки останемся здесь мы, украинцы", - резюмировала эксперт.

Читайте такжеЗа стеной: нужно ли Киеву отгородиться от ДонбассаНапомним, глава фракции партии Голос в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что разрешить конфликт на Донбассе можно путем его временного замораживания. При этом с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят. 

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что первым шагом для возвращения захваченной части востока Украины под контроль Киева должно стать упрощение для граждан пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда. 

Донбасс война переселенцы Элла Либанова новости Украины
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