Выжженная земля или процветающий регион: эксперт спрогнозировала судьбу Донбасса

Элла Либанова / УНИАН

Если война на Донбассе продлится еще лет десять, то регион может превратиться в "выжженную землю". Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова.

А если война закончится, то Донбасс будет отстраиваться, так как никто не допустит, чтобы огромная территория в центре Европы пустовала.

"Но вопрос в том, кто там будет жить. Восстанавливать старую, ныне разрушенную экономику смысла нет. Но новая, современная экономика нуждается в креативных работниках с соответствующей подготовкой и знаниями. Таких на Донбассе я не вижу. Так кто там будет работать и кто будет жить? Киевляне? Харьковчане? Львовяне?", - сказала Либанова во время чата на Главреде.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи отметила, что в прошлом году впервые было зафиксировано больше переселенцев, которые не хотят возвращаться на Донбасс, чем тех, которые хотят вернуться. В этом году тенденция сохранилась.

"Но, следует отметить, что в первые годы войны откровенно доминировали те, кто хотел вернуться. Это понятно: прошло уже пять лет, и люди адаптировались к новой жизни, пустили здесь корни, нашли себе работу и жилье. Те, кто этого не нашел, безусловно, будут быстрее возвращаться назад", - добавила она.

В то же время Либанова выразила уверенность, что Украина не исчезнет с карты.

"Но вопрос в том, кто на этой территории будет жить. А кто-то все же будет жить. Возможно, китайцы, возможно, и нет - мы сейчас не знаем, кто именно. Надеюсь, что все-таки останемся здесь мы, украинцы", - резюмировала эксперт.

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