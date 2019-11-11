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Возвращение Донбасса: Сивохо озвучил первый шаг

11 ноября 2019, 16:17

Необходимо идти на помощь гражданам, которые находятся в серой и красной зонах, полагает советник секретаря СНБО.

Первый шаг для возвращения Донбасса - упрощение пересечения КПВВ, сказал Сергей Сивохо
Первый шаг для возвращения Донбасса - упрощение пересечения КПВВ, сказал Сергей Сивохо / УНИАН

Первым шагом для возвращения захваченной части востока Украины под контроль Киева должно стать упрощение для граждан пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда.

Нужно идти на помощь украинцам, которые находятся в красной и серой зонах, рассказал журналистам в Киеве советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, пишет УНИАН.

По его словам, упрощение пересечения КПВВ будет результатом, который можно увидеть.

"…это (первый шаг для возвращения Донбасса - Ред.) - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово…", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что на захваченной части Донбасса практически Приднестровье. Глава государства утверждал, что между частью востока Украины и Приднестровьем есть только одно отличие.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс реинтеграция Сергей Сивохо
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