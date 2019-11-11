Возвращение Донбасса: Сивохо озвучил первый шаг

Первый шаг для возвращения Донбасса - упрощение пересечения КПВВ, сказал Сергей Сивохо / УНИАН

Первым шагом для возвращения захваченной части востока Украины под контроль Киева должно стать упрощение для граждан пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда.

Нужно идти на помощь украинцам, которые находятся в красной и серой зонах, рассказал журналистам в Киеве советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, пишет УНИАН.

По его словам, упрощение пересечения КПВВ будет результатом, который можно увидеть.

"…это (первый шаг для возвращения Донбасса - Ред.) - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово…", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что на захваченной части Донбасса практически Приднестровье. Глава государства утверждал, что между частью востока Украины и Приднестровьем есть только одно отличие.