Ветеран АТО рассказал, как Россия приставила к виску Украины ствол

РФ приставила к виску Украины ствол и требует выполнить ее условия, полагает ветеран АТО / Reuters

Ветеран Антитеррористической операции на востоке Украины Юрий Кочевенко считает, что Россия давно озвучила ультиматум для прекращения агрессии на Донбассе.

РФ фактически приставили к виску нашей страны ствол пистолета и требует выполнить ее условия, рассказал участник АТО в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что российские власти требуют признания захвата Крыма, проведения федерализации украинского государства, возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева на условиях широкой автономии и отказа от евроатлантической интеграции.

"…Они (россияне - Ред.) фактически приставили нам к виску ствол пистолета и говорят - выполняйте наши условия, или будем продолжать кровоточить вам на Донбассе и постоянно держать угрозу полномасштабного вторжения, если что-то пойдет не так", - сказал Кочевенко.

Ранее экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс говорила, что о возвращении части востока Украины под контроль Киева нужно договариваться с Владимиром Путиным.