Ветеран АТО рассказал, как Россия приставила к виску Украины ствол

11 августа 2019, 15:38

Власти РФ угрожают "кровоточить" нашей стране на Донбассе, отметил участник АТО.

АТО на Донбассе - РФ приставила к виску Украины ствол и требует выполнить ее условия, полагает ветеран АТО
РФ приставила к виску Украины ствол и требует выполнить ее условия, полагает ветеран АТО / Reuters

Ветеран Антитеррористической операции на востоке Украины Юрий Кочевенко считает, что Россия давно озвучила ультиматум для прекращения агрессии на Донбассе.

РФ фактически приставили к виску нашей страны ствол пистолета и требует выполнить ее условия, рассказал участник АТО в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что российские власти требуют признания захвата Крыма, проведения федерализации украинского государства, возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева на условиях широкой автономии и отказа от евроатлантической интеграции.

"…Они (россияне - Ред.) фактически приставили нам к виску ствол пистолета и говорят - выполняйте наши условия, или будем продолжать кровоточить вам на Донбассе и постоянно держать угрозу полномасштабного вторжения, если что-то пойдет не так", - сказал Кочевенко.

Ранее экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс говорила, что о возвращении части востока Украины под контроль Киева нужно договариваться с Владимиром Путиным.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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АТО Донбасс Россия ультиматум Юрий Кочевенко
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