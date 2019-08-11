Ветеран АТО рассказал, как Россия приставила к виску Украины ствол

Власти РФ угрожают "кровоточить" нашей стране на Донбассе, отметил участник АТО.
Ветеран Антитеррористической операции на востоке Украины Юрий Кочевенко считает, что Россия давно озвучила ультиматум для прекращения агрессии на Донбассе.
РФ фактически приставили к виску нашей страны ствол пистолета и требует выполнить ее условия, рассказал участник АТО в эфире ObozTV.
Собеседник отметил, что российские власти требуют признания захвата Крыма, проведения федерализации украинского государства, возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева на условиях широкой автономии и отказа от евроатлантической интеграции.
"…Они (россияне - Ред.) фактически приставили нам к виску ствол пистолета и говорят - выполняйте наши условия, или будем продолжать кровоточить вам на Донбассе и постоянно держать угрозу полномасштабного вторжения, если что-то пойдет не так", - сказал Кочевенко.
Ранее экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс говорила, что о возвращении части востока Украины под контроль Киева нужно договариваться с Владимиром Путиным.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.