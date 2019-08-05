Хармс объяснила, почему у Путина снижается аппетит к войне на Донбассе

В России все больше снижается поддержка президента, отметила экс-депутат Европарламента.
Бывший депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что о возвращении под контроль Киеву части Донбасса нужно договариваться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В РФ все больше снижается поддержка главы страны, проблемы страны делают Путина слабее уже сейчас, рассказала Хармс в эфире ObozTV.
По мнению собеседницы, поэтому аппетит российского лидера к войне на востоке Украины снижается.
"Я замечу, что в России поддержка Владимира Путина все больше снижается. Проблемы России делают президента слабее уже сейчас. Поэтому я считаю, что его аппетит к продолжающейся войне и вторжению становится все меньше, но это еще нужно проверить", - отметила экс-евродепутат.
Ранее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (украинское государство, РФ и ОБСЕ) по разрешению конфликта на Донбассе Роман Безсмертный говорил, что для Владимира Путина часть востока нашей страны - инструмент для достижения цели.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.