Хармс объяснила, почему у Путина снижается аппетит к войне на Донбассе

У Владимира Путина снижается аппетит к войне на Донбассе, полагает Ребекка Хармс / Reuters

Бывший депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что о возвращении под контроль Киеву части Донбасса нужно договариваться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В РФ все больше снижается поддержка главы страны, проблемы страны делают Путина слабее уже сейчас, рассказала Хармс в эфире ObozTV.

По мнению собеседницы, поэтому аппетит российского лидера к войне на востоке Украины снижается.

"Я замечу, что в России поддержка Владимира Путина все больше снижается. Проблемы России делают президента слабее уже сейчас. Поэтому я считаю, что его аппетит к продолжающейся войне и вторжению становится все меньше, но это еще нужно проверить", - отметила экс-евродепутат.

Ранее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (украинское государство, РФ и ОБСЕ) по разрешению конфликта на Донбассе Роман Безсмертный говорил, что для Владимира Путина часть востока нашей страны - инструмент для достижения цели.