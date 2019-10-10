Зеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья

Между Донбассом и Приднестровьем есть только одно отличие, сказал Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что на захваченной части востока Украины сейчас практически Приднестровье.

Единственное отличие Донбасса от Приднестровья заключается в том, что на украинской территории стреляют, рассказал глава государства в Киеве во время пресс-марафона.

Украинский лидер подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт на Донбассе стал замороженным.

"А что там сейчас? Сейчас там у нас - Приднестровье, практически... Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или "абхазского варианта", это то, что у нас раздаются выстрелы…", - заявил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа (Украина, Российская Федерация, ОБСЕ) договорилась о новом разведении войск на Донбассе. Позже стало известно, что разведение войск было сорвано из-за обстрелов, осуществленных боевиками.