Зеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья

Президент не хочет, чтобы конфликт на востоке Украины стал замороженным.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на захваченной части востока Украины сейчас практически Приднестровье.
Единственное отличие Донбасса от Приднестровья заключается в том, что на украинской территории стреляют, рассказал глава государства в Киеве во время пресс-марафона.
Украинский лидер подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт на Донбассе стал замороженным.
"А что там сейчас? Сейчас там у нас - Приднестровье, практически... Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или "абхазского варианта", это то, что у нас раздаются выстрелы…", - заявил президент.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа (Украина, Российская Федерация, ОБСЕ) договорилась о новом разведении войск на Донбассе. Позже стало известно, что разведение войск было сорвано из-за обстрелов, осуществленных боевиками.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.