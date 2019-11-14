Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины

Жители Донбасса. Иллюстративное фото / УНИАН

Элла Либанова, известный украинский ученый-демограф, прокомментировала во время чата на Главреде широко распространенное в обществе утверждение о том, что менталитет жителей Донбасса крайне отличается от менталитета других украинцев.

"Еще задолго до военного конфликта на Донбассе, но уже в независимой Украине, социологи фиксировали интересные региональные различия в ответе на вопрос: "Кем вы себя считаете - гражданином Украины, жителем региона, жителем своего поселения, гражданином СССР?". Так вот именно в Донбассе была наибольшая доля тех, кто считал себя гражданином СССР (количество людей достигала 14%), и тех, кто считал себя жителем своего региона.Такие региональные различия Донбасса культивировались, но не центральной властью, а местной.Заметьте, о никакой другой регион Украины не составлен так много пословиц и поговорок, как о Донбассе: "Донбасс порожняк не гонит", "Донбасс никто не ставил на колени и никогда поставить не дадим" и т.д", - заявила она.

По мнению Либановой, менталитет жителей Донбасса лишь в малой степени отличается от менталитета жителей других промышленных регионов Украины.

"Однако я бы не сказала, что менталитет жителей Донбасса настолько отличается от ментальности жителей, допустим, городских поселений Запорожской области, то есть других промышленных регионов страны, где была сосредоточена крупная промышленность. Крупная промышленность всегда отличается от малых предприятий, так как там большой коллектив, дух коллективизма, свои больницы, свои базы отдыха и тому подобное. То есть крупное промышленное предприятие - это как большой очаг", - подытожила она.

Напомним, ранее Элла Либанова спрогнозировала дальнейшую судьбу Донбасса, а также оценила вероятность массовых протестов в Украине.



