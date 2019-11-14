  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины

14 ноября 2019, 15:24

По мнению Эллы Либановой, в Украине есть регионы, менталитет жителей которых крайне схож с менталитетом жителей Донбасса.

Жители Донбасса
Жители Донбасса. Иллюстративное фото / УНИАН

Элла Либанова, известный украинский ученый-демограф, прокомментировала во время чата на Главреде широко распространенное в обществе утверждение о том, что менталитет жителей Донбасса крайне отличается от менталитета других украинцев.

"Еще задолго до военного конфликта на Донбассе, но уже в независимой Украине, социологи фиксировали интересные региональные различия в ответе на вопрос: "Кем вы себя считаете - гражданином Украины, жителем региона, жителем своего поселения, гражданином СССР?". Так вот именно в Донбассе была наибольшая доля тех, кто считал себя гражданином СССР (количество людей достигала 14%), и тех, кто считал себя жителем своего региона.Такие региональные различия Донбасса культивировались, но не центральной властью, а местной.Заметьте, о никакой другой регион Украины не составлен так много пословиц и поговорок, как о Донбассе: "Донбасс порожняк не гонит", "Донбасс никто не ставил на колени и никогда поставить не дадим" и т.д", - заявила она. 

По мнению Либановой, менталитет жителей Донбасса лишь в малой степени отличается от менталитета жителей других промышленных регионов Украины.

"Однако я бы не сказала, что менталитет жителей Донбасса настолько отличается от ментальности жителей, допустим, городских поселений Запорожской области, то есть других промышленных регионов страны, где была сосредоточена крупная промышленность. Крупная промышленность всегда отличается от малых предприятий, так как там большой коллектив, дух коллективизма, свои больницы, свои базы отдыха и тому подобное. То есть крупное промышленное предприятие - это как большой очаг", - подытожила она.

Напомним, ранее Элла Либанова спрогнозировала дальнейшую судьбу Донбасса, а также оценила вероятность массовых протестов в Украине.


 

Донбасс жители демограф ментальность Элла Либанова
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:11
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на завтра
15:59
"Усмиряли восставший Донбасс": Нацсовет внепланово проверит канал NewsOne
15:52
В Минобороны рассказали, почему Украина не может иметь ничего общего с Россией
15:48
"Работаю Луценко": экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни
15:46
"К сисюлькам руку тянешь": Киркоров показал стыдливое фото Лолиты
15:43
Украина - Эстония: Шевченко назвал главное оружие гостей Видео
15:24
Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины
15:12
"Под маской": Фьюри выпустил автобиографию
14:58
Тайсона могут жестко наказать за средний палец в адрес фанатов Динамо
14:56
"Решили проблему": Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате шахтерам
14:52
Облили и подожгли: в Киеве напали на сеть продуктовых магазинов
14:26
Госбюджет 2020 принят: что утвердили слуги народа Видео
14:21
Скандал в Слуге народа: Арахамия грозит выгнать нардепа, предлагавшего деньги коллегам
14:08
"Остается в силе": глава МИД Украины высказался о переговорах с боевиками
14:00
"Приглашайте экзорциста": Киву снова поймали на странном поведении в Раде Видео
13:57
У лидера сборной Украины родилась дочь Фото
13:55
Разврат и падение: во Львове в Дворце Потоцких модель станцевала в эротическом белье - видео Видео
13:55
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
13:43
Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power важнее сюжета Видео
13:40
В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу
13:37
"Два сценария": министр-"дебил" рассказал о судьбе доллара на 2020 год
13:30
Все, что нужно знать о Черной пятнице новости компании
13:25
"Возвращайтесь к просмотру бейсбола": Ибрагимович в своем стиле попрощался с Лос-Анджелес Гэлакси
13:19
Синоптик обещает похолодание до +7 и дожди: кому не повезет Видео
13:01
Дипскандал с Японией: Украина протестует из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ Фото
13:01
Соколова рассказала, какую главную ошибку с Украиной допустил Путин Видео
12:59
"Нормандские переговоры не касаются": Пристайко "отрекся" от Крыма
12:50
"Как за яйца прихватили - сразу в кусты": ультрас Динамо объяснили расистский скандал Видео
12:30
Рада разрешила местным бюджетам оставить себе миллиарды: подробности
12:29
"Злой и пьяный Луценко": в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте Трампа
12:09
Украина - Эстония: где смотреть и прогнозы на товарищеский матч
11:59
"Начинается полный пи*дец": обнародованы новые детали бойни в Благовещенске
11:53
Стало известно, кому Кличко хочет "отдать" столичный транспорт
11:49
В РФ назвали количество получивших российские паспорта жителей "ЛДНР"
11:39
Экс-депутат-беглец Онищенко назвал главу НАБУ "вруном" и опроверг свою экстрадицию
11:32
"Миллиарды евро прямо сейчас": Пристайко рассказал об огромных долгах
11:21
Украина может выйти из минского процесса: Пристайко назвал условия
11:09
Конец одиночеству: кому гороскоп на сегодня предвещает "революцию" в личной жизни
11:05
Стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным
10:55
Самый "старый": в ООН озвучили ошеломляющие данные по Донбассу
10:40
Рада рассматривает проект госбюджета-2020: онлайн-трансляция Видео
10:32
"Это – враг": Загороднюк предложил говорить с Россией языком оружия
10:31
Призыв в армию: отменить нельзя оставить мнение
10:29
Чат с российским политологом Александром Морозовым
10:20
"Стратегическая ошибка": глава Евросовета резко высказался по России
10:09
В Москве на парковке застрелили известного спортсмена
10:00
Тепло не отступает: синоптик рассказала, когда ждать похолодания
09:35
Ультрас Динамо нашли странное объяснение расистскому скандалу на матче с Шахтером Видео
09:33
Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине: чего опасаться Видео
09:20
Украинастайл: что произошло в Молдове, и почему это на руку Москве мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять