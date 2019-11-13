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"Третий Майдан не будет более кровавым": эксперт спрогнозировала вероятность массовых протестов

13 ноября 2019, 21:27

Аналитик полагает, что Революция достоинства была чрезвычайно масштабной.

Евромайдан
Эксперт убеждена, что для третьего Майдана нужны серьезные предпосылки / УНИАН

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова высказала мнение, что в Украине толчками к Майданам становятся попытки власти обманывать народ.

"Вы спрашиваете, насколько кровавым будет третий Майдан? А разве другой не был кровавым? Куда же еще больше крови ... Часто говорят, что, когда погибает один человек - это трагедия, а когда погибает тысяча - это статистика. Но я не разделяю этой точки зрения, для меня каждая оборванная жизнь - это трагедия. А на Майдане и на Донбассе погибло столько людей, что просто ужас! Поэтому я не думаю, что новый Майдан может быть еще более кровавым. Более коротким - да, возможно", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам Либановой, сложно спрогнозировать, что сейчас может послужить толчком к новому Майдану, поскольку и предыдущий возник внезапно, когда, казалось бы, ничего не предвещало беды.

Читайте такжеДела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУ"Если перед первым это чувствовалось, ибо соответствующие политические предпосылки, то перед вторым - нет. Я до сих пор не могу понять, для чего бить студентов, зачем власть давала такой приказ", - задала риторический вопрос спикер.

Эксперт подчеркнула, что сейчас социолог пугают новыми акциями протестов, однако пока объективных предпосылок для них нет. Сподвигнуть людей не третий Майдан, убеждена Либанова, может только серьезный обман населения.

Напомним, во время чата в ГларедеЛибанова также высказала мнение, что если война на Донбассе продлится еще лет десять, то регион может превратиться в "выжженную землю".

Майдан Либанова Элла Либанова новости Украины
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