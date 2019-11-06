У Гончарука назвали сроки проведения переписи украинцев

Перепись населения / REUTERS

Украинское правительство решило, когда проведет в Украине перепись населения. Согласно плану Кабинета министров, считать украинцев будут в конце следующего года.

По данным пресс-службы Офиса омбудсмена, на последней рабочей встречи представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики. В ходе встречи были согласованы сроки проведения всеукраинской переписи населения.

Таким образом, перепись запланирована на ноябрь-декабрь 20202 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин ищет возможность посчитать украинцев с использованием онлайн-инструментов.